WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге пройдет в дистанционно-очном формате

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

VII Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге состоится в дистанционно-очном формате, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.Соревнования будут проходить с 23 по 30 октября. Соревнования будут проходить по 23 компетенциям. Планируется, что чемпионат соберет 3-4 миллиона зрителей.«Участники будут выполнять задания на предприятиях, а работа экспертов будет организована с помощью цифровой платформы в Центре управления соревнованиями чемпионата на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО», – рассказал первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов.Добавим, что чемпионат будет проводиться в Екатеринбурге уже в 7 раз.