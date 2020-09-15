WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге пройдет в дистанционно-очном формате
Общество
Фото: worldskills.moscow
VII Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге состоится в дистанционно-очном формате, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.
Соревнования будут проходить с 23 по 30 октября. Соревнования будут проходить по 23 компетенциям. Планируется, что чемпионат соберет 3-4 миллиона зрителей.
«Участники будут выполнять задания на предприятиях, а работа экспертов будет организована с помощью цифровой платформы в Центре управления соревнованиями чемпионата на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО», – рассказал первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов.
Добавим, что чемпионат будет проводиться в Екатеринбурге уже в 7 раз.
Соревнования будут проходить с 23 по 30 октября. Соревнования будут проходить по 23 компетенциям. Планируется, что чемпионат соберет 3-4 миллиона зрителей.
«Участники будут выполнять задания на предприятиях, а работа экспертов будет организована с помощью цифровой платформы в Центре управления соревнованиями чемпионата на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО», – рассказал первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов.
Добавим, что чемпионат будет проводиться в Екатеринбурге уже в 7 раз.
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