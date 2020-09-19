В Екатеринбурге стартовало строительство транспортной инфраструктуры Универсиады-2023
Общество
Фото: Администрация города Екатеринбурга
В Екатеринбурге началось строительство транспортной инфраструктуры Универсиады-2023. Как рассказали в пресс-службе администрации города, объекты будут располагаться на площади более 30 гектаров в Октябрьском районе на территории перспективного района Новокольцовский.
Планируется, что объект будет ограничен: на севере – северной стороной Сибирского тракта; на востоке на востоке – восточной красной линией улицы Новокольцовской, восточной красной линией Александровского бульвара; на юге – осью автомобильной дороги Екатеринбург – Кольцово; на западе – западной красной линией улицы Новокольцовской, западной красной линией Александровского бульвара.
В плане, утвержденном мэром города Александром Высокинским, предусмотрено обновление Александровского бульвара от улицы Новокольцовской до Центральной. На втором этапе планируется строительство Александровского бульвара от Центральной до автодороги Екатеринбург – Кольцово. Далее планируется реконструировать улицу Новокольцовскую, построить очистные сооружения дождевой канализации и провести реконструкцию высоковольтных линий электропередач.
Планируется, что объект будет ограничен: на севере – северной стороной Сибирского тракта; на востоке на востоке – восточной красной линией улицы Новокольцовской, восточной красной линией Александровского бульвара; на юге – осью автомобильной дороги Екатеринбург – Кольцово; на западе – западной красной линией улицы Новокольцовской, западной красной линией Александровского бульвара.
В плане, утвержденном мэром города Александром Высокинским, предусмотрено обновление Александровского бульвара от улицы Новокольцовской до Центральной. На втором этапе планируется строительство Александровского бульвара от Центральной до автодороги Екатеринбург – Кольцово. Далее планируется реконструировать улицу Новокольцовскую, построить очистные сооружения дождевой канализации и провести реконструкцию высоковольтных линий электропередач.
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