В Екатеринбурге стартовало строительство транспортной инфраструктуры Универсиады-2023

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге началось строительство транспортной инфраструктуры Универсиады-2023. Как рассказали в пресс-службе администрации города, объекты будут располагаться на площади более 30 гектаров в Октябрьском районе на территории перспективного района Новокольцовский.Планируется, что объект будет ограничен: на севере – северной стороной Сибирского тракта; на востоке на востоке – восточной красной линией улицы Новокольцовской, восточной красной линией Александровского бульвара; на юге – осью автомобильной дороги Екатеринбург – Кольцово; на западе – западной красной линией улицы Новокольцовской, западной красной линией Александровского бульвара.В плане, утвержденном мэром города Александром Высокинским, предусмотрено обновление Александровского бульвара от улицы Новокольцовской до Центральной. На втором этапе планируется строительство Александровского бульвара от Центральной до автодороги Екатеринбург – Кольцово. Далее планируется реконструировать улицу Новокольцовскую, построить очистные сооружения дождевой канализации и провести реконструкцию высоковольтных линий электропередач.