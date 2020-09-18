Прокуратура проверит случай с травмированием монтажника в Екатеринбурге

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прокуратура проведет проверку в связи с травмированием монтажника при падении со строительных лесов, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Несчастный случай произошел сегодня на улице Посадской с монтажником ООО СТК МТ «Электро». Из-за несоблюдения техники безопасности мужчина сорвался со строительных лесов на высоте около 4 метров и получил тяжелую травму головы.Прокуратура устанавливает причины инцидента. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.