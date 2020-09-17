В Свердловской области появился центр по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской областной клинической больнице №1 появился Региональный центр по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью, об этом рассказали в департаменте информполитики. Такая организационная технология с 12 муниципальными центрами, созданными в других медучреждениях Среднего Урала, является первой в нашей стране.«Это событие трудно переоценить. Хотя, с одной стороны, это, казалось бы, сугубо организационное решение, но за этим решением мы надеемся увидеть в ближайшем будущем значимое снижение смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний, а именно от хронической сердечной недостаточности. В России уже есть определенный опыт. Но Свердловская область пошла на принципиально новый вариант решения: технология создается фактически во всех территориях, которые предусмотрены в данном проекте и покрывают весь регион целиком как на стационарном, так и на амбулаторном уровне», – отметил принявший участие в открытии центра главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения России Сергей Бойцов.Центр подразумевает создание бесшовного механизма оказания помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью, включающий в себя патронаж пациентов на дому. Технология направлена на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и повышение качества медпомощи для таких пациентов.