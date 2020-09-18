В монастыре на Ганиной яме в честь 20-летия открылась фотовыставка

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В честь 20-летия монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной яме открылась фотовыставка «Царская обитель через призму прошлого», об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.Фотографии можно увидеть в Экспозиционно-выставочном центре обители в Державном храме. На выставке можно увидеть храмы, пейзажи и братия в объективах фототехники начала XX века.В день открытия, 21 сентября, кандидат исторических наук Василий Владимирович Запарий рассказал гостям об истории и развитии фотоискусства в России, Европе и США. Также посетители узнали, какие фотокамеры использовали члены царской семьи и вживую увидеть, как проводились фотосъемки 100 лет назад.Посетить выставку можно ежедневно с 11:00 до 16:30.