Жители Екатеринбурга смогут обсудить благоустройство Юго-Западного лесопарка

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В предстоящий четверг, 24 сентября, в 18:00 жители Екатеринбурга смогут принять участие в общественных обсуждениях благоустройства Юго-Западного лесопарка.Встреча состоится в парке около пункта проката спортинвентаря «ПрокаТут» (вход со стороны улиц Де Геннина и Институтской). Там архитекторы покажут эскизные материалы (дизайн входных групп, площадок для отдыха, навигации), расскажут о реконструкции тропы здоровья и представят два новых пешеходных маршрута – Северный подход и Тропу лесничего.Жители смогут обсудить материалы, высказать свои замечания и предложения. Всем пришедшим предложат горячий чай.