В уральской столице поздравили дружескую Армению с Днём независимости

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В Екатеринбурге накануне вечером фасад Ельцин Центра осветился ярким триколором - таким образом в уральской столице отметили День независимости Армении, чьи цвета государственного флага и появились на здании. Данная инициатива принадлежит Почетному консульству Республики Армения в городе Екатеринбурге и была реализована благодаря поддержке руководства Ельцин Центра.«Мы сегодня живём и созидаем на уральской земле, работаем над развитием как экономических, так и культурных отношений между Свердловской областью и республикой Арменией. Этнические армяне, проживающие на Урале, очень ценят эти тёплые отношения. Мы очень благодарны за содействие в организации такого прекрасного поздравления с замечательной анимацией и верим, что наше партнёрство будет ещё более тесным», - рассказал корреспонденту veved.ru Нарек Спартакян.Ежегодно 21 сентября вся Армения отмечает День независимости. В этот день в 1991 году народ Армении на всенародном референдуме проголосовал за провозглашение независимости от Советского Союза, в который республика входила с 1921 года. Именно в этот день по решению Верховного Совета Армении был проведен референдум о выходе из состава СССР и создании независимого государства.