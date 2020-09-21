Екатеринбург стал одним из наиболее привлекательных для туристов городов
Общество
Екатеринбург вошёл в десятку городов России, наиболее привлекательных для туристов осенью 2020 года. Соответствующий рейтинг составлен сервисом Туту.ру.
Также в список вошли Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Ростов-на-дону, Казань, Новосибирск, Уфа и Самара.
По данным главного портала уральской столицы, Екатеринбург регулярно входит в топ-листы сервисов, составляющих рейтинги туристической привлекательности. Происходит это, в том числе, благодаря тому, что свердловские эксперты в сфере туризма работают над постоянным совершенствованием экскурсионных программ.
Также в список вошли Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Ростов-на-дону, Казань, Новосибирск, Уфа и Самара.
По данным главного портала уральской столицы, Екатеринбург регулярно входит в топ-листы сервисов, составляющих рейтинги туристической привлекательности. Происходит это, в том числе, благодаря тому, что свердловские эксперты в сфере туризма работают над постоянным совершенствованием экскурсионных программ.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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