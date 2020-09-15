В Екатеринбурге завершили ремонт военного аэродрома в Кольцово
Общество
Фото: ЦВО
В Екатеринбурге отдельный инженерно-аэродромный батальон уральского объединения ВВС и ПВО завершил ремонт военного аэродрома в Кольцово. Об этом сообщили в ЦВО.
На аэродроме уложили новые железобетонные плиты, поступившие по госзаказу, увеличили число мест для стоянки авиационной техники, а также дополнительно расширили аэродромную площадку для перелетающих транспортных и пассажирских самолётов военного значения.
Работы начались ещё в 2018 году. Они прошли без остановки боевой подготовки и перебазирования авиационной техники.
На аэродроме уложили новые железобетонные плиты, поступившие по госзаказу, увеличили число мест для стоянки авиационной техники, а также дополнительно расширили аэродромную площадку для перелетающих транспортных и пассажирских самолётов военного значения.
Работы начались ещё в 2018 году. Они прошли без остановки боевой подготовки и перебазирования авиационной техники.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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