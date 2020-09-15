В Екатеринбурге завершили ремонт военного аэродрома в Кольцово

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге отдельный инженерно-аэродромный батальон уральского объединения ВВС и ПВО завершил ремонт военного аэродрома в Кольцово. Об этом сообщили в ЦВО.На аэродроме уложили новые железобетонные плиты, поступившие по госзаказу, увеличили число мест для стоянки авиационной техники, а также дополнительно расширили аэродромную площадку для перелетающих транспортных и пассажирских самолётов военного значения.Работы начались ещё в 2018 году. Они прошли без остановки боевой подготовки и перебазирования авиационной техники.