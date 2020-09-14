В Екатеринбурге закроют движение по Авиационной
Общество
В Екатеринбурге из-за строительства тепловой сети закроют движение транспорта по улице Авиационной от Айвазовского до Московской.
Ограничения будут действовать с 12 октября по 12 ноября 2020 года. Работы на участке выполнит АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, обращать внимание на знаки и заранее планировать свой маршрут.
Ограничения будут действовать с 12 октября по 12 ноября 2020 года. Работы на участке выполнит АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, обращать внимание на знаки и заранее планировать свой маршрут.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Совхозную
14 сентября 2020
14 сентября 2020
В Екатеринбурге откроют движение по Садовой
17 сентября 2020
17 сентября 2020
На трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган введут ограничения
21 сентября 2020
21 сентября 2020
Мегапомойкой под Екатеринбургом заинтересовались в ФСБ
Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
11:32 В Красноярском крае задержаны руководители религиозной организации «Церковь последнего завета»
16:05 Деятельность свердловских промышленников может спровоцировать волну экопротестов по всей стране
12:35
20/09Ещё 120 свердловчан заразились коронавирусом
20:01
18/09Сотруднице уральского банка вменяют мошенничество с деньгами клиентов. Речь идет о миллионах
12:34
18/09Еще 129 свердловчан заболели коронавирусом
19:41
16/09Протеже «Таганского Ряда» подтвердил свое намерение побороться за кресло депутата гордумы Екатеринбурга
13:07
16/09В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома, принадлежащего известному бизнесмену