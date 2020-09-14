В Екатеринбурге закроют движение по Авиационной

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге из-за строительства тепловой сети закроют движение транспорта по улице Авиационной от Айвазовского до Московской.Ограничения будут действовать с 12 октября по 12 ноября 2020 года. Работы на участке выполнит АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, обращать внимание на знаки и заранее планировать свой маршрут.