Путин наградил свердловского железнодорожника знаком отличия

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении госнаградами РФ», согласно которому вручил преподавателю на СвЖД Владимиру Деревянченко знак отличия «За наставничество».Владимир Деревянченко – преподаватель Екатеринбург-Сортировочного подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». Ранее он совместно с коллегами впервые организовал на СвЖД группу подготовки машинистов газотурбовоза ГТ1h, которых начали обучать устройству, обслуживанию и порядку экипировки локомотивов на сжиженном природном газе. Сам Владимир Деревянченко участвовал в разработке учебных программ и методических пособий.Свердловчанин получил награду «За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность».