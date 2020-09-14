Путин наградил свердловского железнодорожника знаком отличия
Общество
Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении госнаградами РФ», согласно которому вручил преподавателю на СвЖД Владимиру Деревянченко знак отличия «За наставничество».
Владимир Деревянченко – преподаватель Екатеринбург-Сортировочного подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». Ранее он совместно с коллегами впервые организовал на СвЖД группу подготовки машинистов газотурбовоза ГТ1h, которых начали обучать устройству, обслуживанию и порядку экипировки локомотивов на сжиженном природном газе. Сам Владимир Деревянченко участвовал в разработке учебных программ и методических пособий.
Свердловчанин получил награду «За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность».
Владимир Деревянченко – преподаватель Екатеринбург-Сортировочного подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». Ранее он совместно с коллегами впервые организовал на СвЖД группу подготовки машинистов газотурбовоза ГТ1h, которых начали обучать устройству, обслуживанию и порядку экипировки локомотивов на сжиженном природном газе. Сам Владимир Деревянченко участвовал в разработке учебных программ и методических пособий.
Свердловчанин получил награду «За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность».