В Свердловской области проведено 6167 исследований проб на коронавирус
Общество
Фото: rt.com
Свердловские медики за день провели 6167 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.
За сутки было обследовано 5906 человек.
Всего на Среднем Урале проведено 1 458 751 исследования, обследовано 1 375 855 человека.
За сутки было обследовано 5906 человек.
Всего на Среднем Урале проведено 1 458 751 исследования, обследовано 1 375 855 человека.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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