На улице Вайнера в Екатеринбурге пройдет двухнедельная ярмарка
Общество
Фото: Е1
В Екатеринбурге на улице Вайнера пройдет двухнедельная ярмарка-выставка товаров народного потребления компании «Сибирские кедры», об этом сообщает Е1 со ссылкой на городскую администрацию.
Мероприятие будет проводиться с 24 сентября по 7 октября. Ярмарка пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Стоит отметить, что выставку проводят уже второй год под ряд.
Сейчас на улице Вайнера расставляют палатки для выставки.
Мероприятие будет проводиться с 24 сентября по 7 октября. Ярмарка пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Стоит отметить, что выставку проводят уже второй год под ряд.
Сейчас на улице Вайнера расставляют палатки для выставки.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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