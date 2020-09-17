На улице Вайнера в Екатеринбурге пройдет двухнедельная ярмарка

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В Екатеринбурге на улице Вайнера пройдет двухнедельная ярмарка-выставка товаров народного потребления компании «Сибирские кедры», об этом сообщает Е1 со ссылкой на городскую администрацию.Мероприятие будет проводиться с 24 сентября по 7 октября. Ярмарка пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Стоит отметить, что выставку проводят уже второй год под ряд.Сейчас на улице Вайнера расставляют палатки для выставки.