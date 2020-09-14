В Нижнем Тагиле появился 15-метровый патриотичный стрит-арт
Общество
Фото: "Областная газета" / Галина Соколова
В Нижнем Тагиле на фасаде пятиэтажки возле набережной Тагильского пруда появился 15-метровый стрит-арт. Художник Илья Вьюгов создал репродукцию картины Ивана Воскобойникова «Седой Урал куёт победу».
Как передает «Областная газета», произведение стало символом трудового Урала и визитной карточкой народного движения за присвоение Екатеринбургу и Нижнему Тагилу статуса «Город трудовой доблести».
Стоит отметить, что также в Нижнем Тагиле в честь присвоения звания появится стела на площади перед железнодорожным вокзалом, 10-метровый монумент «Седой Урал кует победу» и въездные знаки.
Как передает «Областная газета», произведение стало символом трудового Урала и визитной карточкой народного движения за присвоение Екатеринбургу и Нижнему Тагилу статуса «Город трудовой доблести».
Стоит отметить, что также в Нижнем Тагиле в честь присвоения звания появится стела на площади перед железнодорожным вокзалом, 10-метровый монумент «Седой Урал кует победу» и въездные знаки.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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