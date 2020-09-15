В Фестивале современной еврейской культуры в Свердловской области приняли участие более 5 тысяч человек

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Более 5 тысяч человек приняли участие в Фестивале современной еврейской культуры в Свердловской области, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.Мероприятия фестиваля проходили в онлайн и офлайн-форматах. Самые масштабные мероприятия прошли в Ельцин Центре в рамках семейного дня. Гости знакомились с жизнью, творчеством и достижениями евреев на Урале. Об истории евреев в регионе можно было узнать из проекта Центра современной драматургии «Я – еврей, я – на Урале». Кроме того, в Екатеринбурге состоялся talk-day, в рамках которого творческие люди Израиля обсуждали современную еврейскую культуру.«Главная задача фестиваля – показать значимость развития современного еврейского сообщества Екатеринбурга как части многокультурного российского общества. Несмотря на все сложности периода пандемии, нам удалось реализовать эту задачу. Сегодня «еврейский вклад» в многонациональную культуру нашей страны не только важен, но и неотделим от репутации России во всем мире. Фестиваль проводится не только для самих евреев, но прежде всего для тех, кто живет на Урале и хочет почувствовать нашу национальную специфику без предрассудков и лубочных рассказов», – сказала директор Екатеринбургского еврейского культурного центра «Менора» Ирина Гуткина.