Мэрия рассказала о работах по подключению отопления в Екатеринбурге

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В екатеринбургской мэрии рассказали о ходе работ по запуску тепла в уральской столице. По словам замглавы уральской столицы по вопросам ЖКХ Владимира Гейко, подключение отопления в городе проходит в плановом режиме.Так, тепло на сегодняшний день подключили в 166 школах, 406 детсадах, 146 больницах и 60 учреждениях культуры. Все объекты соцсферы будут подключены к отоплению до 22 сентября.Также на сегодняшний день отопление появилось в 2873 жилых домах. Напомним, что решение о запуске тепла в многоквартирниках принимают собственники и управляющие компании.