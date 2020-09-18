Мэрия рассказала о работах по подключению отопления в Екатеринбурге
Общество
Фото: Администрация города Екатеринбурга
В екатеринбургской мэрии рассказали о ходе работ по запуску тепла в уральской столице. По словам замглавы уральской столицы по вопросам ЖКХ Владимира Гейко, подключение отопления в городе проходит в плановом режиме.
Так, тепло на сегодняшний день подключили в 166 школах, 406 детсадах, 146 больницах и 60 учреждениях культуры. Все объекты соцсферы будут подключены к отоплению до 22 сентября.
Также на сегодняшний день отопление появилось в 2873 жилых домах. Напомним, что решение о запуске тепла в многоквартирниках принимают собственники и управляющие компании.
Так, тепло на сегодняшний день подключили в 166 школах, 406 детсадах, 146 больницах и 60 учреждениях культуры. Все объекты соцсферы будут подключены к отоплению до 22 сентября.
Также на сегодняшний день отопление появилось в 2873 жилых домах. Напомним, что решение о запуске тепла в многоквартирниках принимают собственники и управляющие компании.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге начали подключать отопление
17 сентября 2020
17 сентября 2020
В 92 свердловских муниципалитетах стартовал отопительный сезон
21 сентября 2020
21 сентября 2020
Свыше 70 % домов Нижнего Тагила подключили к отоплению
17 сентября 2020
17 сентября 2020
Мегапомойкой под Екатеринбургом заинтересовались в ФСБ
Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
20:22 В Фестивале современной еврейской культуры в Свердловской области приняли участие более 5 тысяч человек
16:05 Деятельность свердловских промышленников может спровоцировать волну экопротестов по всей стране
16:05 Деятельность свердловских промышленников может спровоцировать волну экопротестов по всей стране
20:22 В Фестивале современной еврейской культуры в Свердловской области приняли участие более 5 тысяч человек
17:40 В Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдения прав граждан при оказании услуг по вывозу ТКО
16:05 Деятельность свердловских промышленников может спровоцировать волну экопротестов по всей стране
12:35
20/09Ещё 120 свердловчан заразились коронавирусом
20:01
18/09Сотруднице уральского банка вменяют мошенничество с деньгами клиентов. Речь идет о миллионах
12:34
18/09Еще 129 свердловчан заболели коронавирусом
19:41
16/09Протеже «Таганского Ряда» подтвердил свое намерение побороться за кресло депутата гордумы Екатеринбурга
13:07
16/09В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома, принадлежащего известному бизнесмену