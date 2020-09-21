Цирк Екатеринбурга, возможно, возобновит работу в середине октября
Общество
Фото: Яндекс.Карты
Екатеринбургский цирк может возобновить свою работу уже в середине октября. Об этом «Областной газете» сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что пока точной даты открытия цирка нет, но, ориентировочно, это произойдёт в середине октября. Возобновить работу планируется с программы «Шоу воды, огня и света!», которая в марте была отменена из-за коронавируса.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял часть ограничений, ранее введённых из-за угрозы распространения COVID-19. В том числе, теперь разрешена деятельность цирка.
Отмечается, что пока точной даты открытия цирка нет, но, ориентировочно, это произойдёт в середине октября. Возобновить работу планируется с программы «Шоу воды, огня и света!», которая в марте была отменена из-за коронавируса.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял часть ограничений, ранее введённых из-за угрозы распространения COVID-19. В том числе, теперь разрешена деятельность цирка.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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