Цирк Екатеринбурга, возможно, возобновит работу в середине октября

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Екатеринбургский цирк может возобновить свою работу уже в середине октября. Об этом «Областной газете» сообщили в пресс-службе организации.Отмечается, что пока точной даты открытия цирка нет, но, ориентировочно, это произойдёт в середине октября. Возобновить работу планируется с программы «Шоу воды, огня и света!», которая в марте была отменена из-за коронавируса.Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял часть ограничений, ранее введённых из-за угрозы распространения COVID-19. В том числе, теперь разрешена деятельность цирка.