На трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган введут ограничения
Общество
Фото: infox.ru
На трассе P-354 «Екатеринбург - Шадринск - Курган» из-за ремонтных работ на обходе Каменска-Уральского вводится ограничение движения. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
В период с 22 сентября по 30 ноября на участке км 87+000 - км 131+398 будет действовать реверсивное движение.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным изменениям, заранее планировать свой маршрут и соблюдать ПДД.
В период с 22 сентября по 30 ноября на участке км 87+000 - км 131+398 будет действовать реверсивное движение.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным изменениям, заранее планировать свой маршрут и соблюдать ПДД.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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