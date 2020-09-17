На трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган введут ограничения

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

На трассе P-354 «Екатеринбург - Шадринск - Курган» из-за ремонтных работ на обходе Каменска-Уральского вводится ограничение движения. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».В период с 22 сентября по 30 ноября на участке км 87+000 - км 131+398 будет действовать реверсивное движение.Водителей просят с пониманием отнестись к временным изменениям, заранее планировать свой маршрут и соблюдать ПДД.