В Екатеринбурге стартовала продажа билетов на матч «Урал» – ЦСКА

17.26 Понедельник, 21 сентября 2020
Общество
Фото: ФК «Урал»
В Екатеринбурге стартовала продажа билетов на матч 10 тура ТИНЬКОФФ РПЛ «Урал» - ЦСКА, который состоится в первую субботу октября (3.10) и начнётся в 18:30.

Билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте клуба, а также в фирменном магазине «Урала» в ТРЦ «Гринвич» .

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, покупка билета на конкретное место не означает, что занять получится именно его, поскольку на всех секторах стадиона будет действовать свободная рассадка.

Кроме того, покупка билетов означает согласие на соблюдение всех строгих мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (на стадионе необходимо быть в маске и перчатках).
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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