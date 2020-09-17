В Свердловской области пройдёт гастрономический конкурс «Вкус Большого Урала»
Общество
Фото: tc.omsk.ru
В Свердловской области завершён приём заявок на участие в гастрономическом конкурсе «Вкус Большого Урала». 16 шеф-поваров из Екатеринбурга, Невьянска и Сысерти представят кафе, бистро и рестораны престижных отелей.
12 членов жюри оценят блюда в трех номинациях: «Вкус Большого Урала» – блюда уральской кухни, «Корзина уральского продукта» – продукты питания от производителей и поставщиков–агрегаторов, «Уральский завтрак» – меню для организованных групп гостей.
Итоги конкурса озвучат на площадкеVIII международного туристского форума «Большой Урал» 25 сентября.
Лучшие заведения будут нанесены на «Уральскую гастрономическую карту», благодаря ней жители и гости региона быстро найдут, где можно попробовать уральские специалитеты.
12 членов жюри оценят блюда в трех номинациях: «Вкус Большого Урала» – блюда уральской кухни, «Корзина уральского продукта» – продукты питания от производителей и поставщиков–агрегаторов, «Уральский завтрак» – меню для организованных групп гостей.
Итоги конкурса озвучат на площадкеVIII международного туристского форума «Большой Урал» 25 сентября.
Лучшие заведения будут нанесены на «Уральскую гастрономическую карту», благодаря ней жители и гости региона быстро найдут, где можно попробовать уральские специалитеты.
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