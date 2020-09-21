В Свердловскую область поступила партия вакцины от COVID-19

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловскую область поступила тестовая партия вакцины от COVID-19. На ней будут отработаны вопросы организации прививочной кампании – соблюдения условий хранения, в частности температурного режима в -18 градусов, логистика и прочее.Группы вакцинируемых будут определены в рамках работы оперативного штаба.Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки выявлено 123 новых случая заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 27922 человек.