В Свердловскую область поступила партия вакцины от COVID-19
Общество
Фото: Cadu Rolim / globallookpress.com
В Свердловскую область поступила тестовая партия вакцины от COVID-19. На ней будут отработаны вопросы организации прививочной кампании – соблюдения условий хранения, в частности температурного режима в -18 градусов, логистика и прочее.
Группы вакцинируемых будут определены в рамках работы оперативного штаба.
Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки выявлено 123 новых случая заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 27922 человек.
Группы вакцинируемых будут определены в рамках работы оперативного штаба.
Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки выявлено 123 новых случая заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 27922 человек.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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