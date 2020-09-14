В Свердловской области сняли часть ограничений, введённых из-за пандемии

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял часть ограничений, ранее введённых из-за угрозы распространения коронавируса. Указ №504-УГ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Так, теперь разрешена деятельность аквапарков, цирков, а также развлекательных аттракционов и детских игровых площадок, расположенных в помещениях. Кроме того, сняты ограничения на деятельность букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок.С соблюдением требований санитарных врачей в регионе могут осуществлять деятельность все организаций дополнительного, в том числе, профессионального, образования.Однако, до 28 сентября указом продлевается режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.