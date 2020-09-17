ХК «Автомобилист» проведёт домашнюю встречу с «Витязем»
Общество
Фото: ХК «Автомобилист»
Завтра, 22 сентября, хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге проведёт встречу с «Витязем». Начало игры состоится в 19:00.
В настоящее время в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/2021 «Автомобилист» занимает третью строчку и имеет в запасе 13 очков. «Витязь» с четырьмя баллами располагается на 18 строчке.
После этой встречи уральцы в Екатеринбурге проведут ещё один матч – в пятницу, 25 сентября, с минским «Динамо».
В настоящее время в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/2021 «Автомобилист» занимает третью строчку и имеет в запасе 13 очков. «Витязь» с четырьмя баллами располагается на 18 строчке.
После этой встречи уральцы в Екатеринбурге проведут ещё один матч – в пятницу, 25 сентября, с минским «Динамо».
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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