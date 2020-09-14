Екатеринбург стал площадкой онлайн-первенства Европы по шахматам

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Екатеринбург стал одной из пяти площадок онлайн-первенства Европы по шахматам среди детей от 12 до 18 лет. По итогам турнира, который проходил с 18 по 20 сентября, россияне выиграли 13 медалей.В первенстве принял участие двукратный чемпион Европы среди мальчиков, воспитанник Гроссмейстерского центра имени А.Е. Карпова при президенте Федерации шахмат Свердловской области и Уральской шахматной академии Артём Пингин.По его словам, во время очной игры больше ответственности, а в онлайн-формате, особенно на последних секундах, многое может зависеть и оттого, какой у участника интернет, и как у него работает мышка. При этом Артём Пингин подчеркнул, что подготовка одинаковая, вне зависимости от формата.Отметим, другие площадки были организованы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.