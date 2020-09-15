В Зелёной роще в Екатеринбурге реконструируют заброшенную больницу

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге согласовали проект реставрации заброшенной больницы, которая находится в Зелёной роще. Соответствующая информация опубликована на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.В здании укрепят фундамент и стены подвала, усилят наружные стены железобетонным каркасом. Внутренние колонны заменят на железобетонные, а все перекрытия — на облегченные железобетонные. Междуэтажные лестницы отремонтируют. Лестницу главного холла центральной части отреставрируют.Кроме того, отреставрируют архитектурно-декоративное оформление интерьеров двух парадных вестибюлей первого этажа южного и северного объемов и парадной лестницы южного объема. Одноэтажный пристрой отреставрируют, а также восстановив габариты и фасад. Поздние надстройки северного блока демонтируют.В здании установят пластиковые оконные блоки, рамы обтянут плёнкой, поставят деревянные двери с воссозданием исторического облика, полностью заменят инженерные системы, а территорию вокруг здания благоустроют.Объект культурного наследия после реконструкции может быть использован как медицинское учреждение.