С октября из Екатеринбурга запустят авиарейсы в Омск
Общество
Фото: depositphotos.com
С 1 октября из екатеринбургского аэропорта Кольцово вновь начнут летать самолёты в Омск. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю.
Вылеты назначены на 11:40 по четвергам и воскресеньям. Обслуживать рейсы будет авиакомпания UTair на самолёте ATR-72, на котором смогут поместиться до 70 человек.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, всего пассажиры в пути будут находиться два часа.
Вылеты назначены на 11:40 по четвергам и воскресеньям. Обслуживать рейсы будет авиакомпания UTair на самолёте ATR-72, на котором смогут поместиться до 70 человек.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, всего пассажиры в пути будут находиться два часа.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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