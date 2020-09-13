С октября из Екатеринбурга запустят авиарейсы в Омск

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

С 1 октября из екатеринбургского аэропорта Кольцово вновь начнут летать самолёты в Омск. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю.Вылеты назначены на 11:40 по четвергам и воскресеньям. Обслуживать рейсы будет авиакомпания UTair на самолёте ATR-72, на котором смогут поместиться до 70 человек.Как сообщили в пресс-службе аэропорта, всего пассажиры в пути будут находиться два часа.