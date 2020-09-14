Собственник батута в Каменске-Уральском заплатит пострадавшему ребёнку 75 тысяч рублей

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Прокуратура Каменска-Уральского через суд взыскала компенсацию морального вреда в пользу малолетнего ребёнка, травмировавшегося на батуте.Инцидент произошёл 10 августа 2019 года. Тогда трёхлетняя девочка получила перелом руки в результате падения с надувного батута. Оказалось, что причиной этому стал ряд нарушений техники безопасности.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в результате полученной травмы ребёнок проходил лечение, а также испытал физические и нравственные страдания.Прокурор города в интересах несовершеннолетней обратился в Каменский районный суд с иском к собственнику батута о взыскании компенсации морального вреда. Суд взыскал с ответчика 75 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило.