Собственник батута в Каменске-Уральском заплатит пострадавшему ребёнку 75 тысяч рублей
Общество
Фото: Depositphotos
Прокуратура Каменска-Уральского через суд взыскала компенсацию морального вреда в пользу малолетнего ребёнка, травмировавшегося на батуте.
Инцидент произошёл 10 августа 2019 года. Тогда трёхлетняя девочка получила перелом руки в результате падения с надувного батута. Оказалось, что причиной этому стал ряд нарушений техники безопасности.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в результате полученной травмы ребёнок проходил лечение, а также испытал физические и нравственные страдания.
Прокурор города в интересах несовершеннолетней обратился в Каменский районный суд с иском к собственнику батута о взыскании компенсации морального вреда. Суд взыскал с ответчика 75 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило.
Инцидент произошёл 10 августа 2019 года. Тогда трёхлетняя девочка получила перелом руки в результате падения с надувного батута. Оказалось, что причиной этому стал ряд нарушений техники безопасности.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в результате полученной травмы ребёнок проходил лечение, а также испытал физические и нравственные страдания.
Прокурор города в интересах несовершеннолетней обратился в Каменский районный суд с иском к собственнику батута о взыскании компенсации морального вреда. Суд взыскал с ответчика 75 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило.
В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала выплатить пособие при рождении ребенка
14 сентября 2020
14 сентября 2020
В Каменске-Уральском иномарка сбила пенсионерку с внучкой
15 сентября 2020
15 сентября 2020