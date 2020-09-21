В Екатеринбурге пройдёт женская премия «Время возможностей»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В предстоящий четверг, 24 сентября, в Екатеринбурге в Синара-центре впервые состоится женская премия «Время возможностей». Она направлена на поддержку женских предпринимательских инициатив в регионе.В конкурсе представлено семь номинаций: «Start Up», «Все лучшее детям», «Доброе дело», «Красота и здоровье», «Не женский бизнес», «Семейный бизнес», «Креативная индустрия».Заявки принимались на протяжении нескольких месяцев. Участницы защищали проект о своем существующем бизнесе или предлагали идеи, которые можно реализовать при финансовой поддержке. Жюри выбрало 70 женщин, 21 из которых номинированы на премию.«Жюри обращали внимание на такие показатели, как уникальность, сложность, трудоемкость производства. Важным критерием, к примеру, в номинациях "Творческий прорыв" и "Доброе дело" было предоставление рабочих мест, что подразумевает сильную и ответственную предпринимательскую культуру участниц», - рассказала председатель Комитета по развитию женского предпринимательства СО ООО МиСП «Опора России» Анастасия Климина.Кроме этого, на официальном сайте мероприятия проходило народное голосование за понравившуюся участницу.Победители в каждой номинации получат множество подарков, а также инструменты для развития своего дела и личного бренда.