«Синара» в Екатеринбурге проиграла «Норильскому никелю»
Общество
Фото: МФК «Синара»
Мини-футбольный клуб «Синара» в Екатеринбурге во втором матче второго тура Суперлиги проиграл «Норильскому никелю». Встреча завершилась со счётом 4:7.
Среди екатеринбуржцев забитыми голами отметились Савкин (оформил дубль), Киряков и Кицюк. В составе соперников отличились Кутузов, Алибеков (дубль), Кудзиев (дубль) и Дарлан.
«Сегодня достаточно тяжело входили в игру. Были такие необязательные голы. Но ничего страшного, главное, что была возможность провести эти игры. Ребятам в перерыве сказал, что нужно отработать, а уже смотреть будем после игры. И вот игра пошла, команда поймала кураж. Думаю, что всем зрителям понравился второй тайм. Если бы забили один гол – это уже было бы хорошо. А тут целых четыре забили – в любую сторону могла игра повернуться»,- рассказал в ходе послематчевой пресс-конференции и.о. главного тренера «Синары» Алексей Мохов.
Отметим, в третьем туре Суперлиги «Синара» проведет 28 и 29 сентября матчи в подмосковном Климовске против местного КПРФ.
Среди екатеринбуржцев забитыми голами отметились Савкин (оформил дубль), Киряков и Кицюк. В составе соперников отличились Кутузов, Алибеков (дубль), Кудзиев (дубль) и Дарлан.
«Сегодня достаточно тяжело входили в игру. Были такие необязательные голы. Но ничего страшного, главное, что была возможность провести эти игры. Ребятам в перерыве сказал, что нужно отработать, а уже смотреть будем после игры. И вот игра пошла, команда поймала кураж. Думаю, что всем зрителям понравился второй тайм. Если бы забили один гол – это уже было бы хорошо. А тут целых четыре забили – в любую сторону могла игра повернуться»,- рассказал в ходе послематчевой пресс-конференции и.о. главного тренера «Синары» Алексей Мохов.
Отметим, в третьем туре Суперлиги «Синара» проведет 28 и 29 сентября матчи в подмосковном Климовске против местного КПРФ.
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