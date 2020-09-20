«Синара» в Екатеринбурге проиграла «Норильскому никелю»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Мини-футбольный клуб «Синара» в Екатеринбурге во втором матче второго тура Суперлиги проиграл «Норильскому никелю». Встреча завершилась со счётом 4:7.Среди екатеринбуржцев забитыми голами отметились Савкин (оформил дубль), Киряков и Кицюк. В составе соперников отличились Кутузов, Алибеков (дубль), Кудзиев (дубль) и Дарлан.«Сегодня достаточно тяжело входили в игру. Были такие необязательные голы. Но ничего страшного, главное, что была возможность провести эти игры. Ребятам в перерыве сказал, что нужно отработать, а уже смотреть будем после игры. И вот игра пошла, команда поймала кураж. Думаю, что всем зрителям понравился второй тайм. Если бы забили один гол – это уже было бы хорошо. А тут целых четыре забили – в любую сторону могла игра повернуться»,- рассказал в ходе послематчевой пресс-конференции и.о. главного тренера «Синары» Алексей Мохов.Отметим, в третьем туре Суперлиги «Синара» проведет 28 и 29 сентября матчи в подмосковном Климовске против местного КПРФ.