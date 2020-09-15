Свердловчане смогут увидеть Международную космическую станцию

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Жители Свердловской области в конце сентября смогут наблюдать на небе полёт Международной космической станции. Она будет пролетать с юго-запада на юго-восток по вечерам, с 20:00.Уральцы смогут наблюдать за МКС с 21 по 31 сентября, а затем с 1 по 5 октября. С помощью небольшого телескоп получится даже разглядеть солнечные батареи станции (её обычно принимают за букву «Н» или «Г»).«Мы снова можем передать #ПриветМКС и помахать рукой "жителям" орбитального дома — Ивану Вагнеру, Анатолию Иванишину и Крису Кэссиди. Станцию будет видно в виде яркой звёздочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут. А её блеск может достигать 4-звёздной величины (для сравнения — как планета Венера)»,- говорится в сообщении Роскосмоса.