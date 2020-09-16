Екатеринбург встал в серьёзные пробки из-за первого снега

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Согласно Яндекс.Картам, в Екатеринбурге утром 21 сентября образовались пробки в семь баллов. Причиной этому мог стать первый снег, который выпал в столице Урала.Больше всего движение транспорта затруднено на улицах Амундсена, Белинского, Блюхера, Гурзувской, Куйбышева, Ленина, Малышева, Серафимы-Дерябиной, Татищева, Титова и Халтурина.Во избежание аварий водителям необходимо соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.