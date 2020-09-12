В Свердловской области провели ещё свыше 10 тысяч тестов на COVID-19

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

По данным на 20 сентября, за сутки в Свердловской области было проведено 10111 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 9777 человек.Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 452 584. Обследовано всего 1 369 949 человек.В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 120 новых случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 27799 человек. Выписано 58 человек. Всего вылечились 21145 человек. Зарегистрирован один случай смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 568.