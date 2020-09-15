Куйвашев поздравил уральских работников леса с их праздником

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил специалистов лесного хозяйства и лесной промышленности с профессиональным праздником. Он поблагодарил работников и ветеранов отрасли за самоотверженный труд, добросовестность, ответственность и за весомый вклад в развитие области.По словам главы региона, Средний Урал исторически славится своими лесами, общая площадь которых превышает 16 миллионов гектаров.«Мы комплексно подходим к защите и восстановлению лесов, его рациональному использованию и решению вопросов незаконной вырубки, обеспечению пожарной безопасности лесного фонда»,- отмечает Евгений Куйвашев.Губернатор также отметил, что рационально и бережно использовать лесные ресурсы региона помогает современное развитие и модернизация производств лесопромышленного комплекса. Свердловская область сегодня входит в тройку лидеров по количеству приоритетных инвестиционных проектов в сфере освоения лесов.По данным департамента информполитики Свердловской области, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» в регионе обновлена лесопожарная и лесохозяйственная техника, с превышением выполнен план прошлого года по лесовосстановлению (32 тысячи гектаров лесных угодий). В этом году плановая площадь лесовосстановления составляет 28 тысяч гектаров.