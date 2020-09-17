ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге начнёт новую домашнюю серию игрой с «Авангардом»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня, 20 сентября, в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» в 17:00 начнёт новую домашнюю серию игр встречей с «Авангардом». Прямая трансляция матча пройдёт на ОТВ и КХЛ ТВ HD.Сейчас «Авангард» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Восточной конференции и имеет 12 очков. «Автомобилист» с 11 очками расположился на четвёртой строчке.Напомним, после этого матча свердловчане проведут ещё две встречи в Екатеринбурге – 22 сентября с «Витязем» и 25 сентября с «Динамо Минск».