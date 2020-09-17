ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге начнёт новую домашнюю серию игрой с «Авангардом»
Общество
Фото: ХК «Автомобилист»
Сегодня, 20 сентября, в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» в 17:00 начнёт новую домашнюю серию игр встречей с «Авангардом». Прямая трансляция матча пройдёт на ОТВ и КХЛ ТВ HD.
Сейчас «Авангард» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Восточной конференции и имеет 12 очков. «Автомобилист» с 11 очками расположился на четвёртой строчке.
Напомним, после этого матча свердловчане проведут ещё две встречи в Екатеринбурге – 22 сентября с «Витязем» и 25 сентября с «Динамо Минск».
Сейчас «Авангард» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Восточной конференции и имеет 12 очков. «Автомобилист» с 11 очками расположился на четвёртой строчке.
Напомним, после этого матча свердловчане проведут ещё две встречи в Екатеринбурге – 22 сентября с «Витязем» и 25 сентября с «Динамо Минск».
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
Свердловский «Автомобилист» проведёт матч с «Куньлунем»
17 сентября 2020
17 сентября 2020
«Урал» проведёт в Екатеринбурге встречу с «Зенитом»
17 сентября 2020
17 сентября 2020
ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл «Торпедо»
11 сентября 2020
11 сентября 2020
Свердловский «Автомобилист» разгромил пекинский «Куньлунь»
18 сентября 2020
18 сентября 2020
Мегапомойкой под Екатеринбургом заинтересовались в ФСБ
Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
12:53 Уральский гонщик Сергей Карякин объявил о поиске специалиста по радиоэлектронике в свою команду
12:53 Уральский гонщик Сергей Карякин объявил о поиске специалиста по радиоэлектронике в свою команду
12:35
20/09Ещё 120 свердловчан заразились коронавирусом
20:01
18/09Сотруднице уральского банка вменяют мошенничество с деньгами клиентов. Речь идет о миллионах
12:34
18/09Еще 129 свердловчан заболели коронавирусом
19:41
16/09Протеже «Таганского Ряда» подтвердил свое намерение побороться за кресло депутата гордумы Екатеринбурга
13:07
16/09В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома, принадлежащего известному бизнесмену
13:43
15/09Свердловский облсуд оставил под стражей обвиняемых в захвате рынка ритуальных услуг Сысерти