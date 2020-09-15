В Екатеринбурге состоялся фестиваль казачьих боевых искусств

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на берегу озера Шарташ уже в третий раз состоялся фестиваль казачьих боевых искусств «Казачья сталь».Гости могли принять участие в стрельбе из традиционного лука, метанию серпов, топоров и ножей, а также обучению сабельному и мечевому бою. Мужчины в казачьих костюмах соревновались в перетягивании «УАЗа-Патриот», в метании палицы и бревен, борьбе, различных силомерах и славянской гимнастике. Девушки участвовали в фехтовании шашкой.Кроме того, в рамках фестиваля проходила ярмарка народных промыслов и ремёсел.