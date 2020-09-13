Мини-футбольный клуб «Синара» в Екатеринбурге проиграл «Норильскому никелю»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Накануне в Екатеринбурге мини-футбольный клуб «Синара» в первом матче второго тура Суперлиги проиграл команде «Норильский никель». Матч завершился со счётом 1:6.В составе свердловчан единственный гол забил Шишкин. Среди гостей отметились Родригиньо (оформил дубль), Кудзиев (дубль), Шаяхметов и Орлов.В ходе послематчевой пресс-конференция и.о. главного тренера «Синары» Алексей Мохов сообщил, что причиной поражению мог стать коронавирус.«Сложилась такая ситуация, что у нас выбыли тренеры, поэтому мы с Гурамом Мчедлишвили сегодня исполняем их обязанности. У нас сложилась сложная ситуация в команде по заболеваемости, поэтому кто как мог, тот так и помогал. Новый состав собирали по всей стране – кто-то вчера летел из Кемерово, кто-то в 6 утра сдавал необходимые тесты и анализы. Ребята у нас достаточно молодые – есть и 2000, и 2001, и 2003 года рождения, и 2004. У этих пацанов даже не было конкретных тренировок. Из основного состава к концу игры остались только Дмитрий Путилов и Никита Фахрутдинов. Очень было приятно смотреть на нашу молодежь. Ребята создавали моменты, пытались обыгрывать и не просто отбивались, а демонстрировали хороший футбол. Считаю, что сыграли вполне достойно»,- рассказал Мохов.Следующая встреча команд состоится сегодня, 20 сентября, в 13:00 в СК «ВИЗ-Синара».