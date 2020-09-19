В Свердловской области продолжаются поиски пропавшего грибника
Общество
Фото: Поисковый отряд «Прорыв»
Сотрудники правоохранительных органов совместно с отрядом «Прорыв» продолжают поиски 67-летнего жителя СНТ «Елань» в поселке Билимбай Первоуральского района. Михаил Васильевич Худанин ушел из дома 18 августа за грибами и не вернулся.
Приметы: рост 170-175 см, среднее телосложение.
На момент пропажи был одет в камуфляжный костюм «Березка» зеленого цвета, дождевик, черные резиновые сапоги.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-(343)-9-64-82-21 либо 02 – дежурная часть, 8-912-604-84-41 – уголовный розыск. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргам поискового отряд «Прорыв» 8-9000-44-02-20.
Приметы: рост 170-175 см, среднее телосложение.
На момент пропажи был одет в камуфляжный костюм «Березка» зеленого цвета, дождевик, черные резиновые сапоги.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-(343)-9-64-82-21 либо 02 – дежурная часть, 8-912-604-84-41 – уголовный розыск. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргам поискового отряд «Прорыв» 8-9000-44-02-20.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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