Жителям Екатеринбурга представили новый логотип Универсиады
Общество
Фото: eanews.ru
В Екатеринбурге горожанам представили новый логотип Универсиады, которая пройдет в уральской столице в 2023 году.
Создатели логотипа – сотрудники агентства «Лориен» из Казани – разработали не статичную эмблему, как это было ранее, а меняющееся изображение. Для Уральской ночи музыки было создано шесть различных вариантов логотипа, которые менялись в зависимости от музыкальных жанров исполнителей.
«Технологии развиваются стремительно, и этот логотип – дань духу времени. Особенный повод для гордости, что такой смелый цифровой логотип разработали российские дизайнеры», – заявил президент FISU, министр спорта России Олег Матыцин.
В основе лого Универсиады-2023 также лежит латинская буква U, при этом, добавлены различные геометрические фигуры. Изображение выполнено в стиле минимализм, конструктивизм и современная анимация.
Также отметим, что пиктограммы видов спорта тоже изменились: силуэт человека заменили детали различных видов спорта, состоящие из геометрических фигур.
Создатели логотипа – сотрудники агентства «Лориен» из Казани – разработали не статичную эмблему, как это было ранее, а меняющееся изображение. Для Уральской ночи музыки было создано шесть различных вариантов логотипа, которые менялись в зависимости от музыкальных жанров исполнителей.
«Технологии развиваются стремительно, и этот логотип – дань духу времени. Особенный повод для гордости, что такой смелый цифровой логотип разработали российские дизайнеры», – заявил президент FISU, министр спорта России Олег Матыцин.
В основе лого Универсиады-2023 также лежит латинская буква U, при этом, добавлены различные геометрические фигуры. Изображение выполнено в стиле минимализм, конструктивизм и современная анимация.
Также отметим, что пиктограммы видов спорта тоже изменились: силуэт человека заменили детали различных видов спорта, состоящие из геометрических фигур.
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