Жителям Екатеринбурга представили новый логотип Универсиады

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге горожанам представили новый логотип Универсиады, которая пройдет в уральской столице в 2023 году.Создатели логотипа – сотрудники агентства «Лориен» из Казани – разработали не статичную эмблему, как это было ранее, а меняющееся изображение. Для Уральской ночи музыки было создано шесть различных вариантов логотипа, которые менялись в зависимости от музыкальных жанров исполнителей.«Технологии развиваются стремительно, и этот логотип – дань духу времени. Особенный повод для гордости, что такой смелый цифровой логотип разработали российские дизайнеры», – заявил президент FISU, министр спорта России Олег Матыцин.В основе лого Универсиады-2023 также лежит латинская буква U, при этом, добавлены различные геометрические фигуры. Изображение выполнено в стиле минимализм, конструктивизм и современная анимация.Также отметим, что пиктограммы видов спорта тоже изменились: силуэт человека заменили детали различных видов спорта, состоящие из геометрических фигур.