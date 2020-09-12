В свердловском поселке сгорел частный жилой дом

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сегодня утром в свердловском поселке Гари сгорели надворные постройки и стены частного жилого дома. Площадь возгорания составила 167 квадратных метров.Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 08:43 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.Все работы на месте происшествия завершились в 09:30 по местному времени. Причины возгорания выясняются.