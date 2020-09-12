В свердловском поселке сгорел частный жилой дом
Общество
Фото: smolensk.bezformata.com
Сегодня утром в свердловском поселке Гари сгорели надворные постройки и стены частного жилого дома. Площадь возгорания составила 167 квадратных метров.
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 08:43 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.
Все работы на месте происшествия завершились в 09:30 по местному времени. Причины возгорания выясняются.
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 08:43 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.
Все работы на месте происшествия завершились в 09:30 по местному времени. Причины возгорания выясняются.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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