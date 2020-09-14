В Екатеринбурге задержан подозреваемый во лжеминировании религиозных объектов

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сотрудники ГУ МВД и ФСБ по Свердловской области задержали подозреваемого в «телефонном терроризме» 23-летнего жителя Екатеринбурга по фамилии Галлямов. На данный момент в отношении мужчины заведено уголовное дело.За двое суток «шутник» через единую диспетчерскую службу «112» сообщил о минировании Храма-на-Крови на улице Царской, 10 и Среднеуральского женского монастыря по проезду Северный, 15. Кроме этого, хулиган заявил о готовящемся взрыве в спорткомплексе «Динамо». Как сообщает глава пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых, вся информация о минировании оказалась ложной.«Каждый факт поступления тревожных сведений органы внутренних дел тщательно проверяли на предмет соответствия действительности. Создавалась зона безопасности, проводились эвакуационные мероприятия, чтобы не подвергать возможной опасности персонал и прихожан культовых объектов. Во всех случаях информация, к счастью, оказалась фейковой. Ничего подозрительного в служебных помещениях и на прилегающей территории полиция не обнаружила», — пояснил Горелых.Выяснилось, что Галлямов звонил по номеру «112» из хулиганских побуждений, однако шутка не удалась и теперь екатеринбуржцу грозит штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.Добавим, ранее Галлямов привлекался к уголовной ответственности за побои и кражу.