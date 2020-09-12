Около 50% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
Общество
Фото: severpost.ru
В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждено 62 новых случая заболевания коронавирусом, что составляет 49,6% от общего числа заболевших в регионе за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Напомним, что за тот же период в регионе зафиксировано 125 случаев заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 60 человек, скончались восемь человек.
С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 27 679 человек. По выздоровлению выписаны 21 087 человек, 567 скончались.
Напомним, что за тот же период в регионе зафиксировано 125 случаев заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 60 человек, скончались восемь человек.
С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 27 679 человек. По выздоровлению выписаны 21 087 человек, 567 скончались.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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