Около 50% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждено 62 новых случая заболевания коронавирусом, что составляет 49,6% от общего числа заболевших в регионе за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.Напомним, что за тот же период в регионе зафиксировано 125 случаев заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 60 человек, скончались восемь человек.С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 27 679 человек. По выздоровлению выписаны 21 087 человек, 567 скончались.