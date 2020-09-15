Организаторы подвели итоги Уральской ночи музыки в Екатеринбурге
Общество
Фото: ru24.net
В Екатеринбурге состоялась Уральская ночь музыки, которая прошла в этом году позже обычного, – сроки перенесли из-за пандемии коронавируса.
Ural music night посетили порядка двух миллионов жителей Екатеринбурга, сообщают организаторы. Всего в мероприятии приняли участие около двух тысяч музыкантов.
Главными хэдлайнерами этого года стала группа из Санкт-Петербурга The Hatters, собравшая людей на Плотинке. Также фаворитами уральцев стали группа «Хлеб», выступившая в ЦПКиО, «Отава Ё» и Oligarkh, собравшие екатеринбуржцев у Главпочтамта. Также в мероприятии приняла участие певица Елка, которая, уже по устоявшейся традиции, выступила на Октябрьской площади.
Добавим, что на каждой из 50 организованных площадок работали медики, которые делали желающим прививки от гриппа.
Напомним, группа The Hatters в этом году приняла участие и в Венском фестивале музыкальных фильмов, состоявшемся в Екатеринбурге в августе.
Ural music night посетили порядка двух миллионов жителей Екатеринбурга, сообщают организаторы. Всего в мероприятии приняли участие около двух тысяч музыкантов.
Главными хэдлайнерами этого года стала группа из Санкт-Петербурга The Hatters, собравшая людей на Плотинке. Также фаворитами уральцев стали группа «Хлеб», выступившая в ЦПКиО, «Отава Ё» и Oligarkh, собравшие екатеринбуржцев у Главпочтамта. Также в мероприятии приняла участие певица Елка, которая, уже по устоявшейся традиции, выступила на Октябрьской площади.
Добавим, что на каждой из 50 организованных площадок работали медики, которые делали желающим прививки от гриппа.
Напомним, группа The Hatters в этом году приняла участие и в Венском фестивале музыкальных фильмов, состоявшемся в Екатеринбурге в августе.
Началась регистрация на Ural Music Night
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