В Екатеринбурге разыскивают мужчину, пропавшего в августе
Общество
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 36-летнего жителя Екатеринбурга. Николай Витальевич Устьянцев ушел из дома 26 августа и не вернулся. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 180 см, полного телосложения, русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза.
На момент пропажи был одет в серую толстовку с капюшоном, темно-синие джинсы и черные кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Дмитрию 8-912-667-46-03.
Приметы: рост 180 см, полного телосложения, русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза.
На момент пропажи был одет в серую толстовку с капюшоном, темно-синие джинсы и черные кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Дмитрию 8-912-667-46-03.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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