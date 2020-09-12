В Екатеринбурге разыскивают мужчину, пропавшего в августе

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 36-летнего жителя Екатеринбурга. Николай Витальевич Устьянцев ушел из дома 26 августа и не вернулся. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы: рост 180 см, полного телосложения, русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза.На момент пропажи был одет в серую толстовку с капюшоном, темно-синие джинсы и черные кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Дмитрию 8-912-667-46-03.