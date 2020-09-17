В Екатеринбурге более 60% школ, детсадов и больниц получили отопление

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В уральской столице отопление подключено в более чем 60% детсадов, школ и больниц, об этом на заседании штаба по запуску тепла заявил замглавы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.Он напомнил, что отопление начали подключать с 15 сентября.«Все мероприятия выполняются в плановом режиме. Подключение потребителей осуществляется согласно графику в два этапа: первый этап с 15 по 22 сентября и второй этап с 23 по 30 сентября. На сегодняшний день к теплу подключены 68% школ, более 60% детских садов и больниц мегаполиса», - сказал Гейко.Все объекты соцсферы планируется подключить к отоплению до 22 сентября.Также в городе теплоснабжение подключили в 20% жилья. Напомним, что решение о запуске тепла в многоквартирных домах принимают управляющие компании.