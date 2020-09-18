В резиденции губернатора Свердловской области открылась выставка картин художников с ограниченными возможностями здоровья

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В резиденции губернатора открылась выставка картин «Урал многоликий». На экспозиции представлены работы победителей и участников IX Международного инклюзивного арт-фестиваля «Со-Творение 2020», об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.30 молодых художников изобразили уральские пейзажи и сюжеты горнозаводской цивилизации. Планируется, что в дальнейшем выставка картин отправится в другие города Свердловской области.Отметим, что арт-фестиваль «Со-Творение» проводится в поселке Староуткинск с 2012 года. В этом году мероприятие впервые прошло в инклюзивном формате.