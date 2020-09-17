В Свердловской области проведено 11556 исследований проб на коронавирус

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Свердловские медики за день провели 11556 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.За сутки было обследовано 11019 человек.Всего на Среднем Урале проведено 1 429 084 исследования, обследовано 1 347 232 человека.