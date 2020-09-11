Больницы Свердловской области возобновили профилактические приемы
Общество
Фото: ptoday.ru
В Свердловской области возобновилось проведение диспансеризации, диспансерного наблюдения и профилактических осмотров, об этом рассказали в региональном департаменте информполитики.
Профилактические мероприятия были приостановлены с 25 марта из-за пандемии.
Теперь приемы будут проводиться с необходимыми защитными мерами. Медорганизации установили на входах дозаторы с антисептиками, стали измерять пациентам температуру и нанесли разметку для обеспечения социальной дистанции. Пациентам же необходимо носить защитные маски и перчатки. Пройти осмотр или диспансеризацию уральцы могут только при отсутствии симптомов вирусного заболевания.
Отметим, что для прохождения диспансеризации свердловчанам необходимо предварительно записаться в регистратуре.
Профилактические мероприятия были приостановлены с 25 марта из-за пандемии.
Теперь приемы будут проводиться с необходимыми защитными мерами. Медорганизации установили на входах дозаторы с антисептиками, стали измерять пациентам температуру и нанесли разметку для обеспечения социальной дистанции. Пациентам же необходимо носить защитные маски и перчатки. Пройти осмотр или диспансеризацию уральцы могут только при отсутствии симптомов вирусного заболевания.
Отметим, что для прохождения диспансеризации свердловчанам необходимо предварительно записаться в регистратуре.
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