Больницы Свердловской области возобновили профилактические приемы

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области возобновилось проведение диспансеризации, диспансерного наблюдения и профилактических осмотров, об этом рассказали в региональном департаменте информполитики.Профилактические мероприятия были приостановлены с 25 марта из-за пандемии.Теперь приемы будут проводиться с необходимыми защитными мерами. Медорганизации установили на входах дозаторы с антисептиками, стали измерять пациентам температуру и нанесли разметку для обеспечения социальной дистанции. Пациентам же необходимо носить защитные маски и перчатки. Пройти осмотр или диспансеризацию уральцы могут только при отсутствии симптомов вирусного заболевания.Отметим, что для прохождения диспансеризации свердловчанам необходимо предварительно записаться в регистратуре.