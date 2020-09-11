В Екатеринбургском Музее гигиены открылась интерактивная выставка о вирусах

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Музее гигиены Городского центра медицинской профилактики Екатеринбурга открылась интерактивная выставка «Невидимый мир вирусов». Как рассказал главный внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения Администрации города Александр Харитонов, она станет базой для проведения занятий со школьниками и студентами.Благодаря экспозиции екатеринбуржцы могут узнать об огромном количестве вирусов, существующих в природе. Виды вирусов представлены на отдельном большом стенде. Кроме того, в музее есть стенды о вакцинопрофилактике и правилах здорового образа жизни.«В нынешней ситуации распространения новой коронавирусной инфекции мы столкнулись с тем, что люди очень мало знают о вирусах. Доносить информацию о механизме их распространения и о профилактике заражения надо начинать с дошкольного возраста. Надо рассказывать об этом родителям, бабушкам и дедушкам. Люди должны знать, какие бывают вирусы, как они проникают в организм, чем это чревато, какие есть меры защиты», - подчеркнул Александр Харитонов.