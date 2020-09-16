В воскресенье в Екатеринбурге может пройти велогонка с пьяными участниками

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В воскресенье, 20 сентября, екатеринбургский шоумен Александр Цариков планирует провести «пивную» велогонку. Суть мероприятия, согласно сайту с информацией об акции, заключается в том, что участникам необходимо выпить по бокалу пива в каждом баре, до которого они должны будут доехать на велосипеде.Велосипедистам для победы в гонке предстоит выпить 6 кружек пива по дороге. Интересно, что в условиях участия в акции не указывается, что пиво будет безалкогольным. На сайте мероприятия написано, что «в каждой точке нужно осушить бокал пива или безалкогольного напитка». Становится непонятно, будут ли участники пить алкогольное пиво или только безалкогольное. И не получится ли так, что в воскресенье екатеринбуржцы столкнутся с десятками пьяных велосипедистов, которые будут разъезжать по центру города, создавать аварийные ситуации на дорогах или представлять для прохожих угрозу на тротуарах.В правилах дорожного движения, к слову, указано, что велосипедом, как и автомобилем, нельзя управлять в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила veved.ru начальник отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Любовь Файзулина: «Управление велосипедом в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей».Отметим, что в правилах участия в акции заявлено, что наездник сам отвечает за свою безопасность.