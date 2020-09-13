Сотрудники ГИБДД провели рейд по перевозкам на такси в Екатеринбурге
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД провели рейд по контролю за перевозками пассажиров на такси.
«Основной его целью стало пресечение фактов нелегальных перевозок такси, а также контроль за соблюдением законодательства в сфере таксомоторных перевозок официальными перевозчиками», - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга.
За четыре часа инспекторы проверили более 80 автомобилей. Они выявили 10 фактов перевозки с нарушениями, в 5 случаях водитель не имел при себе прав или страховой полис. У 2 автомобилей были технические неисправности. Кроме того, были выявлены случаи, когда на машину была незаконно нанесена цветографическая схема.
Отметим, что с начала года сотрудниками ГИБДД было проведено 22 таких мероприятия.
«Основной его целью стало пресечение фактов нелегальных перевозок такси, а также контроль за соблюдением законодательства в сфере таксомоторных перевозок официальными перевозчиками», - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга.
За четыре часа инспекторы проверили более 80 автомобилей. Они выявили 10 фактов перевозки с нарушениями, в 5 случаях водитель не имел при себе прав или страховой полис. У 2 автомобилей были технические неисправности. Кроме того, были выявлены случаи, когда на машину была незаконно нанесена цветографическая схема.
Отметим, что с начала года сотрудниками ГИБДД было проведено 22 таких мероприятия.
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